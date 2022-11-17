Президента просят обменять украденного рашистами енота на памятник Екатерине II

Российские войска во время бегства из Херсона украли из зоопарка енота. Украинцы создали на сайте президента петицию об обмене енота на одесский памятник Екатерине II.

Петиция стремительно набирает голоса. За два дня ее подписали уже полторы тысячи человек. Всего надо собрать 25 тысяч подписей, на что дается 92 дня.

Кстати, это не единственная петиция, созданная в защиту похищенного зверя. В другой также требуют вернуть животное – обменом или по любой другой договоренности.

Отметим, что есть и третий вариант для обмена. Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук предложил россиянам обменять животное на 10 «чмобиков».

Напомним, что российские оккупанты перед бегством забрали во временно оккупированный Крым большую часть коллекции зоопарка Херсона.

Также по поводу похищения енота украинцы создали много мемов.