Президент доручив обмежити імпорт вугілля і електроенергії в Україну

– Про який імпорт можна говорити, якщо країни, з яких ми імпортуємо, не пускають нас на свої ринки. Тому спочатку наше вугілля, наші шахтарі, наша електроенергія. Якщо якусь марку у нас не добувають, то тільки тоді ми можемо починати обговорювати питання імпорту, — сказав Зеленський на Всеукраїнській нараді працівників вугільної галузі України.

Фото: Уніан