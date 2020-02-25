Президент доручив обмежити імпорт вугілля і електроенергії в Україну

Президент України Володимир Зеленський доручив міністру енергетики в захисту довкілля Олексію Оржелю обмежити імпорт вугілля та електроенергії в Україну.
Про це повідомляє Громадське.
– Про який імпорт можна говорити, якщо країни, з яких ми імпортуємо, не пускають нас на свої ринки. Тому спочатку наше вугілля, наші шахтарі, наша електроенергія. Якщо якусь марку у нас не добувають, то тільки тоді ми можемо починати обговорювати питання імпорту, — сказав Зеленський на Всеукраїнській нараді працівників вугільної галузі України.
Фото: Уніан
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