Премия “Соль”: три одесских заведения признали лучшими среди ресторанов и кафе Украины

1 декабря в Киеве огласили победителей ежегодной Национальной ресторанной премии “Соль”. В этом году среди финалистов в 18 номинациях было представлено 32 одесских проекта. Но победителями стали только три одесских заведения.

Лучшей кофейней Украины стала одесская кофейня “Foundation Coffee Roasters”.

Лучшими в номинации “Уличная еда” стала закусочная “Божественный Тако”.

Лучшим городским кафе жюри назвало кафе Dizyngoff.

Ресторанная премия “Соль” была основана в 2013 году. Ее цель – развитие ресторанной индустрии страны. Главный “идеолог” премии – одесский ресторатор с 24-летним стажем Савелий Либкин, который положил начало качественным изменениям ресторанной культуры в нашей стране.

“Все, что мы делаем – это не ради этого вечера, не ради премий и наград, и не ради упоминания той самой ресторанной критики. Мы делаем это для гостей, чтобы они уходили сытыми и довольными, чтобы они нам говорили и писали в ФБ, и не только плохо. Чтобы этого достичь, мне приходится быть постоянно голодным. Быть голодным для меня – значит, искать новые вкусы, изучать путь каждого продукта от зарождения до попадания в тарелку, открывать для себя крутые рестораны по миру, учиться читать между строк в меню и не бояться испачкать свой пиджак, стоя у плиты. Что значит быть вечно недовольным, это и вам хорошо известно, потому что если ресторатор говорит, что доволен своим рестораном, то он пытается вам его продать”, – сказал в своей приветственной речи Савелий Либкин.

Победителей отбирает квалифицированное жюри, члены которого лично посещают номинантов. В этом году в составе жюри работали повара, маркетологи, винные эксперты, кондитеры, шоколатье и даже архитекторы и блогеры – всего 31 человек.

Главный приз каждой номинации – медная Сковородка известного французского бренда для профессионалов de Byuer, которая красуется уже во многих ресторанах, кафе и барах страны. Одесские рестораторы становятся регулярными обладателями этой премии.

Фото с Facebook-страниц одесских заведений и премии “Соль”

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