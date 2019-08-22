Прелюдія до Дня міста: напередодні свята представлять музичний проєкт “В Одесі всі свої”

Під час концерту гратимуть відомі одеські мелодії.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

29 серпня в рамках святкування Дня міста в Літньому театрі Міського саду відбудеться традиційний творчий проєкт «В Одесі всі свої».

Концерт розпочнеться о 20:30.

В рамках музичного проєкту виступить Одесько-балканський духовий оркестр, який представить оригінальні одеські мелодії в нових аранжуваннях з інтеркультурним звучанням.

Також своїми виступами порадують відомий одеський скрипаль Георгій Соколов і гості з Бельгії та Франції.

– Проєкт « В Одесі всі свої » – це своєрідна прелюдія до святкування Дня міста, у якому проживають представники різних національностей, об’єднані любов’ю до Одеси. На концерті звучатимуть відомі, улюблені всіма пісні й кожен відчує себе частиною великої одеської сім’ї, – сказав організатор проєкту, лідер Jam Band Odessa Олександр Кульча.

Читайте также:

Програма заходів до Дня міста в Одесі.

Фото: MoeMisto.ua