Прелюдія до Дня міста: напередодні свята представлять музичний проєкт “В Одесі всі свої”

Під час концерту гратимуть відомі одеські мелодії.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
29 серпня в рамках святкування Дня міста в Літньому театрі Міського саду відбудеться традиційний творчий проєкт «В Одесі всі свої».
Концерт розпочнеться о 20:30.
В рамках музичного проєкту виступить Одесько-балканський духовий оркестр, який представить оригінальні одеські мелодії в нових аранжуваннях з інтеркультурним звучанням.
Також своїми виступами порадують відомий одеський скрипаль Георгій Соколов і гості з Бельгії та Франції.
– Проєкт « В Одесі всі свої » – це своєрідна прелюдія до святкування Дня міста, у якому проживають представники різних національностей, об’єднані любов’ю до Одеси. На концерті звучатимуть відомі, улюблені всіма пісні й кожен відчує себе частиною великої одеської сім’ї, – сказав організатор проєкту, лідер Jam Band Odessa Олександр Кульча.
Читайте также:
Програма заходів до Дня міста в Одесі.
Фото: MoeMisto.ua
Выскажите ваше мнение. Это важно.