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Новости Одессы и Одесской области

Прелюдія до Дня міста: напередодні свята представлять музичний проєкт “В Одесі всі свої”

Прелюдія до Дня міста: напередодні свята представлять музичний проєкт “В Одесі всі свої”

Під час концерту гратимуть відомі одеські мелодії.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

29 серпня в рамках святкування Дня міста в Літньому театрі Міського саду відбудеться традиційний творчий проєкт «В Одесі всі свої».

Концерт розпочнеться о 20:30.

В рамках музичного проєкту виступить Одесько-балканський духовий оркестр, який представить оригінальні одеські мелодії в нових аранжуваннях з інтеркультурним звучанням.

Також своїми виступами порадують відомий одеський скрипаль Георгій Соколов і гості з Бельгії та Франції.

– Проєкт « В Одесі всі свої » – це своєрідна прелюдія до святкування Дня міста, у якому проживають представники різних національностей, об’єднані любов’ю до Одеси. На концерті звучатимуть відомі, улюблені всіма пісні й кожен відчує себе частиною великої одеської сім’ї, – сказав організатор проєкту, лідер Jam Band Odessa Олександр Кульча.

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Фото: MoeMisto.ua

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