Прекратится ли в Одессе дождь в четверг 20 апреля – прогноз синоптиков

Завтра, в четверг, 20 апреля 2023 года, в Одессе и Одесской области сохранится пасмурная и дождливая погода. При этом похолодания не ожидается, сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе 20 апреля
По информации синоптиков, в Одессе завтра облачно. Возможен дождь.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью и днем составит 10-12°С тепла.
Погода в Одесской области 20 апреля
По Одесской области в четверг ожидается облачная погода. Возможен дождь.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
Температура воздуха ночью и днем 8-13°С тепла.
На дорогах области видимость во время дождя 1-2 км.