Предупреждение от ГС ЧС: ночью и утром в Одесской области ожидаются заморозки

Заморозки 0-3° С прогнозируются сегодня ночью и утром 9 октября на севере Одесской области.
Об этом предупреждает пресс-служба областной ГС ЧС со ссылкой на Укргидрометцентр.
Заморозки ожидаются на почве и в воздухе.
Заморозки 0-3° С прогнозируются сегодня ночью и утром 9 октября на севере Одесской области.
Об этом предупреждает пресс-служба областной ГС ЧС со ссылкой на Укргидрометцентр.
Заморозки ожидаются на почве и в воздухе.
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