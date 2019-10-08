Предупреждение от ГС ЧС: ночью и утром в Одесской области ожидаются заморозки

Заморозки 0-3° С прогнозируются сегодня ночью и утром 9 октября на севере Одесской области.

Об этом предупреждает пресс-служба областной ГС ЧС со ссылкой на Укргидрометцентр.

Заморозки ожидаются на почве и в воздухе.