Предупреждение: контролеры «Инфоксводоканала» по домам в Одессе не ходят

По квартирам одесситов ходят мошенники, которые представляются контролерами «Инфоксводоканала». Об этом сообщила пресс-служба предприятия. Также в «Инфоксводоканале» заявили о том, что контрольное снятие показаний водомеров в связи с эпидемиологической обстановкой временно не проводится.
“По всем фактам посещения лиц, представляющихся контролерами «Инфоксводоканала», убедительная просьба сообщать круглосуточно в колл-центр предприятия”, – обратилось руководство предприятия к одесситам.
Телефоны кол-центра:
- (048) 705-55-05,
- (068) 905-55-05,
- (066) 905-55-05,
- (093) 17-00-155.
Напомним, что передать показания водомеров и оплатить услуги можно на сайте предприятия в личном кабинете (infoxvod.com.ua). Также передать показания можно по телефонам колл-центра, на автоответчик. При перегрузки линий колл-центра контролеры будут перезванивать абонентам и уточнять показания.
★ У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!