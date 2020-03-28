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Новости Одессы и Одесской области

Предупреждение: контролеры «Инфоксводоканала» по домам в Одессе не ходят

Предупреждение: контролеры «Инфоксводоканала» по домам в Одессе не ходят

По квартирам одесситов ходят мошенники, которые представляются контролерами «Инфоксводоканала». Об этом сообщила пресс-служба предприятия. Также в «Инфоксводоканале» заявили о том, что контрольное снятие показаний водомеров в связи с эпидемиологической обстановкой временно не проводится.

“По всем фактам посещения лиц, представляющихся контролерами «Инфоксводоканала», убедительная просьба сообщать круглосуточно в колл-центр предприятия”, – обратилось руководство предприятия к одесситам.

Телефоны кол-центра:

  • (048) 705-55-05,
  • (068) 905-55-05,
  • (066) 905-55-05,
  • (093) 17-00-155.

Напомним, что передать показания водомеров и оплатить услуги можно на сайте предприятия в личном кабинете (infoxvod.com.ua). Также передать показания можно по телефонам колл-центра, на автоответчик. При перегрузки линий колл-центра контролеры будут перезванивать абонентам и уточнять показания.

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