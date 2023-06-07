Предпринимательница из Одесской области продала городскому совету просроченные консервы на огромную сумму

Жительница Черноморска, которая является предпринимателем, продала Черноморскому городскому совету 28 тысяч консервов свинины, сомнительного происхождения и просроченных. Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Эти почти 30 тысяч консервов должны были стать частью продовольственного резерва на случай наступления чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий. Черноморский городской совет заплатил за них еще в апреое 2022 года более 1 миллиона гривен из городского бюджета.

Правоохранители в рамках досудебного расследования провели ряд экспертиз, подтвердивших: консервы непригодны для употребления и подлежат уничтожению.

Именно поэтому предприниматели сообщили о подозрении по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, в условиях военного положения, в особо крупных размерах).

За такие действия женщине предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Напомним, что в этом же Черноморском городском совете чиновники воровали бюджетные деньги на строительстве.

Фото: ГУНП в Одесской области