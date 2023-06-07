Новости Одессы и Одесской области

Предпринимательница из Одесской области продала городскому совету просроченные консервы на огромную сумму

Предпринимательница из Одесской области продала городскому совету просроченные консервы на огромную сумму

Жительница Черноморска, которая является предпринимателем, продала Черноморскому городскому совету 28 тысяч консервов свинины, сомнительного происхождения и просроченных. Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Эти почти 30 тысяч консервов должны были стать частью продовольственного резерва на случай наступления чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий. Черноморский городской совет заплатил за них еще в апреое 2022 года более 1 миллиона гривен из городского бюджета.

консервы

Правоохранители в рамках досудебного расследования провели ряд экспертиз, подтвердивших: консервы непригодны для употребления и подлежат уничтожению.

Именно поэтому предприниматели сообщили о подозрении по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, в условиях военного положения, в особо крупных размерах).

За такие действия женщине предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Напомним, что в этом же Черноморском городском совете чиновники воровали бюджетные деньги на строительстве.

Фото: ГУНП в Одесской области

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить