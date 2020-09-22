Новости Одессы и Одесской области

Предприниматели рынка «7 километр» вышли на митинг против действий администрации

Предприниматели рынка «7 километр» вышли на митинг против действий администрации

Несколько сотен предпринимателей собрались на митинг возле здания администрации рынка «7 км», протестуя против действий руководства рынка.

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По словам митингующих, у них отбирают торговые контейнеры под видом реконструкции. Об этом сообщает «7 канал».

Предприниматели утверждают, что администрация под предлогом различных нарушений в одностороннем порядке расторгает договора об аренде, а после этого контейнеры вывозят. На освободившемся месте строят павильоны. Чтобы вернуть свое место предпринимателям предлагают повторно заплатить.

Фото: 7 канал

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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