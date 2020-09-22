Предприниматели рынка «7 километр» вышли на митинг против действий администрации

Несколько сотен предпринимателей собрались на митинг возле здания администрации рынка «7 км», протестуя против действий руководства рынка.

По словам митингующих, у них отбирают торговые контейнеры под видом реконструкции. Об этом сообщает «7 канал».

Предприниматели утверждают, что администрация под предлогом различных нарушений в одностороннем порядке расторгает договора об аренде, а после этого контейнеры вывозят. На освободившемся месте строят павильоны. Чтобы вернуть свое место предпринимателям предлагают повторно заплатить.

Фото: 7 канал