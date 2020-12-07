Предложил стать кумом: одессит одним ударом убил друга (видео)

В Одессе 44-летний мужчина убил своего 41-летнего товарища, которого перед этим пригласил стать крестным отцом своего ребенка.

Мужчины встретились, чтоб обсудить детали, выпили и поссорились.

Хозяин взял со стола нож и зарезал гостя, который умер еще до приезда “скорой”.

Все это произошло в многоэтажке на Махачкалинской, сообщили в ГУ Нацполиции в Одесской области.

Убийца сбежал, но его поймали в соседнем квартале. Он объяснил, что зарезал товарища, потому как он назвал его плохим семьянином.

Читайте также: Жуткое убийство в Одесской области: парень зарезал мать и пытался убить отца (видео)