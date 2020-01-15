Началось: одесские альтфатеры стали «пополняться» елками

У праздников, даже столь «затяжных», как рождественско-новогодние, есть особенность заканчиваться. А с ними приходит ежегодный вопрос: «Куда девать елку?!».

И хотя в этом году даже объявлена акция обмена бывшей зеленой красавицы на сладости, о чем рассказывала «Одесская жизнь», далеко не все одесситы ринулись расставаться с елкой, ставшей палкой, столь цивилизованно-вкусным способом.

В первые дни Нового года по старому стилю корреспондент «Одесской жизни» успела отметить сразу несколько альтфатеров, в которых теперь «упокоились» некогда красавицы, купленные с любовью и восторгом от предвкушения любимого праздника.

Далеко не все из них стали палками, многие еще по-прежнему хороши, но уже поднадоели, видимо, и, как обычно, были выброшены в мусорник. Некоторые — вместе с «дождиками» и прочими украшениями.

Дворник в центре города по этому поводу мне сказала, что, конечно же, это повторяется из года в год. Женщина пожаловалась на то, что «ладно бы еще выбросили в контейнер, так нет же, часто просто ставят рядом с ним, и делай потом, что хочешь».

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