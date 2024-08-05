Праздник светофора и День нижнего белья: узнайте какие еще праздники и события связаны с 5 августа

Сегодня, 5 августа 2024, в Украине и мире отмечают ряд праздников и событий. Узнайте, какие именно, а также какие исторические события произошли в этот день, в частности, кто из известных людей родился.
Международный день светофора
5 августа в Украине и мире отмечают Международный день светофора, праздник, посвященный важности светофоров для обеспечения безопасности дорожного движения. Первый светофор был установлен 10 декабря 1868 г. в Лондоне у здания Британского парламента. Он имел два семафорных крыла и управлялся вручную. Современный автоматический светофор появился 5 августа 1914 г. в американском городе Кливленд. У него был красный и зеленый сигналы и издавал звуковой сигнал при переключении.
Всемирный день устриц
Также 5 августа отмечают Всемирный день устриц. Этот праздник посвящен увековечениям, которые являются популярным деликатесом во многих странах мира. Впервые этот день начали праздновать в США как Национальный день устриц, а впоследствии он приобрел международный статус.
День свежего дыхания
Еще 5 августа отмечают День свежего дыхания, посвященный важности гигиены полости рта и поддержанию свежего дыхания. Неприятный запах изо рта или галитоз является распространенной проблемой, которая может влиять на социальные взаимодействия и уверенность в себе.
День нижнего белья
5 августа также отмечают День нижнего белья. Этот праздник был начат в США компанией Freshpair в 2013 году. Они организовали марафон в Нью-Йорке с целью побить мировой рекорд Гиннеса за самое большое количество людей, собравшихся вместе в нижнем белье.
Исторические события 5 августа
- 1583 — английский мореплаватель Гэмфри Гилберт объявил остров Ньюфаундленд собственностью Англии.
- 1772 — произошло первое разделение Речи Посполитой.
- 1789 — во Франции отменено крепостное право.
- 1858 — открыт первый трансатлантический телеграф. Королева Виктория обменялась поздравлениями с президентом США Джеймсом Бьюкененом.
- 1861 — в армии США упразднены телесные наказания.
- 1884 — заложен первый камень в фундамент Статуи Свободы в Нью-Йорке.
- 1914 — в Кливленде установлены первые в мире электрические светофоры.
- 1924 — в Турции запрещено многоженство.
- 1937 — начало «Большого террора» в СССР.
- 1963 — подписан договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космосе и под водой.
- 1965 — началась война между Индией и Пакистаном.
- 1994 — массовые уличные протесты против режима Кастро в Гаване на Кубе.
- 2010 — авария на шахте Сан-Хосе в Чили: 33 горняка были замурованы на глубине 700 м в 5 км от входа в шахту. Им пришлось находиться под землей 69 дней.
Родились 5 августа
- 1802 — Нильс Абель, норвежский математик.
- 1844 — Илья Репин, русский художник-реалист украинского происхождения.
- 1850 — Ги де Мопассан, французский писатель.
- 1893 — Вера Холодная, украинская киноактриса эпохи немого кино.
- 1903 — Борис Гмыря, украинский певец.
- 1930 — Нил Армстронг, американский астронавт, первый человек на Луне.
- 1933 — Василий Чебаник, украинский художник-график, каллиграф и педагог.
- 1968 — Олег Лужный, украинский футболист и тренер, бывший игрок киевского «Динамо», английского «Арсенала» и сборной Украины.