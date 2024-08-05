Праздник светофора и День нижнего белья: узнайте какие еще праздники и события связаны с 5 августа

Международный день светофора

5 августа в Украине и мире отмечают Международный день светофора, праздник, посвященный важности светофоров для обеспечения безопасности дорожного движения. Первый светофор был установлен 10 декабря 1868 г. в Лондоне у здания Британского парламента. Он имел два семафорных крыла и управлялся вручную. Современный автоматический светофор появился 5 августа 1914 г. в американском городе Кливленд. У него был красный и зеленый сигналы и издавал звуковой сигнал при переключении.

Всемирный день устриц

Также 5 августа отмечают Всемирный день устриц. Этот праздник посвящен увековечениям, которые являются популярным деликатесом во многих странах мира. Впервые этот день начали праздновать в США как Национальный день устриц, а впоследствии он приобрел международный статус.

День свежего дыхания

Еще 5 августа отмечают День свежего дыхания, посвященный важности гигиены полости рта и поддержанию свежего дыхания. Неприятный запах изо рта или галитоз является распространенной проблемой, которая может влиять на социальные взаимодействия и уверенность в себе.

День нижнего белья

5 августа также отмечают День нижнего белья. Этот праздник был начат в США компанией Freshpair в 2013 году. Они организовали марафон в Нью-Йорке с целью побить мировой рекорд Гиннеса за самое большое количество людей, собравшихся вместе в нижнем белье.

Исторические события 5 августа

1583 — английский мореплаватель Гэмфри Гилберт объявил остров Ньюфаундленд собственностью Англии.

1772 — произошло первое разделение Речи Посполитой.

1789 — во Франции отменено крепостное право.

1858 — открыт первый трансатлантический телеграф. Королева Виктория обменялась поздравлениями с президентом США Джеймсом Бьюкененом.

1861 — в армии США упразднены телесные наказания.

1884 — заложен первый камень в фундамент Статуи Свободы в Нью-Йорке.

1914 — в Кливленде установлены первые в мире электрические светофоры.

1924 — в Турции запрещено многоженство.

1937 — начало «Большого террора» в СССР.

1963 — подписан договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космосе и под водой.

1965 — началась война между Индией и Пакистаном.

1994 — массовые уличные протесты против режима Кастро в Гаване на Кубе.

2010 — авария на шахте Сан-Хосе в Чили: 33 горняка были замурованы на глубине 700 м в 5 км от входа в шахту. Им пришлось находиться под землей 69 дней.

Родились 5 августа