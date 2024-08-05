Свято світлофора та День спідньої білизни: дізнайтеся які ще свята і події пов’язані з 5 серпня

Міжнародний день світлофора

5 серпня в Україні та світі відзначають Міжнародний день світлофора, свято, присвячене важливості світлофорів для забезпечення безпеки дорожнього руху. Перший світлофор був встановлений 10 грудня 1868 року в Лондоні біля будівлі Британського парламенту. Він мав два семафорних крила і керувався вручну. Сучасний автоматичний світлофор з’явився 5 серпня 1914 року в американському місті Клівленд. Він мав червоний і зелений сигнали та видавав звуковий сигнал під час перемикання.

Всесвітній день устриць

Також 5 серпня святкують Всесвітній день устриць. Це свято присвячене вшануванню устриць, які є популярним делікатесом у багатьох країнах світу. Вперше цей день почали святкувати в США як Національний день устриць, а згодом він набув міжнародного статусу.

День свіжого дихання

Ще 5 серпня відзначають День свіжого дихання, присвячений важливості гігієни ротової порожнини та підтримці свіжого дихання. Неприємний запах з рота, або галітоз, є поширеною проблемою, яка може впливати на соціальні взаємодії та впевненість у собі.

День спідньої білизни

5 серпня також святкують День спідньої білизни. Це свято було започатковане в США компанією Freshpair у 2013 році. Вони організували марафон у Нью-Йорку з метою побити світовий рекорд Гіннеса за найбільшу кількість людей, які зібралися разом у спідній білизні.

Історичні події 5 серпня

1583 — англійський мореплавець Гемфрі Гілберт оголосив острів Ньюфаундленд власністю Англії.

1772 — відбувся перший поділ Речі Посполитої.

1789 — у Франції скасовано кріпацтво.

1858 — відкрито перший трансатлантичний телеграф. Королева Вікторія обмінялася вітаннями з президентом США Джеймсом Б’юкененом.

1861 — в армії США скасовані тілесні покарання.

1884 — закладено перший камінь у фундамент Статуї Свободи в Нью-Йорку.

1914 — у Клівленді встановлено перші у світі електричні світлофори.

1924 — у Туреччині заборонено багатоженство.

1937 — початок “Великого терору” в СРСР.

1963 — підписано договір про заборону випробувань ядерної зброї в атмосфері, космосі й під водою.

1965 — почалася війна між Індією та Пакистаном.

1994 — масові вуличні протести проти режиму Кастро в Гавані на Кубі.

2010 — аварія на шахті Сан-Хосе в Чилі: 33 гірники були замуровані на глибині 700 м за 5 км від входу в шахту. Їм довелося перебувати під землею 69 днів.

Народилися 5 серпня