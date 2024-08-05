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Свято світлофора та День спідньої білизни: дізнайтеся які ще свята і події пов’язані з 5 серпня

Свято світлофора та День спідньої білизни: дізнайтеся які ще свята і події пов’язані з 5 серпня

Сьогодні, 5 серпня 2024 року, в Україні та світі відзначають низку свят та подій. Дізнайтеся, які саме, а також які історичні події відбулися цього дня, зокрема, хто з відомих людей народився.

Міжнародний день світлофора

5 серпня в Україні та світі відзначають Міжнародний день світлофора, свято, присвячене важливості світлофорів для забезпечення безпеки дорожнього руху. Перший світлофор був встановлений 10 грудня 1868 року в Лондоні біля будівлі Британського парламенту. Він мав два семафорних крила і керувався вручну. Сучасний автоматичний світлофор з’явився 5 серпня 1914 року в американському місті Клівленд. Він мав червоний і зелений сигнали та видавав звуковий сигнал під час перемикання.

Всесвітній день устриць

Також 5 серпня святкують Всесвітній день устриць. Це свято присвячене вшануванню устриць, які є популярним делікатесом у багатьох країнах світу. Вперше цей день почали святкувати в США як Національний день устриць, а згодом він набув міжнародного статусу.

День свіжого дихання

Ще 5 серпня відзначають День свіжого дихання, присвячений важливості гігієни ротової порожнини та підтримці свіжого дихання. Неприємний запах з рота, або галітоз, є поширеною проблемою, яка може впливати на соціальні взаємодії та впевненість у собі.

День спідньої білизни

5 серпня також святкують День спідньої білизни. Це свято було започатковане в США компанією Freshpair у 2013 році. Вони організували марафон у Нью-Йорку з метою побити світовий рекорд Гіннеса за найбільшу кількість людей, які зібралися разом у спідній білизні.

Історичні події 5 серпня

  • 1583 — англійський мореплавець Гемфрі Гілберт оголосив острів Ньюфаундленд власністю Англії.
  • 1772 — відбувся перший поділ Речі Посполитої.
  • 1789 — у Франції скасовано кріпацтво.
  • 1858 — відкрито перший трансатлантичний телеграф. Королева Вікторія обмінялася вітаннями з президентом США Джеймсом Б’юкененом.
  • 1861 — в армії США скасовані тілесні покарання.
  • 1884 — закладено перший камінь у фундамент Статуї Свободи в Нью-Йорку.
  • 1914 — у Клівленді встановлено перші у світі електричні світлофори.
  • 1924 — у Туреччині заборонено багатоженство.
  • 1937 — початок “Великого терору” в СРСР.
  • 1963 — підписано договір про заборону випробувань ядерної зброї в атмосфері, космосі й під водою.
  • 1965 — почалася війна між Індією та Пакистаном.
  • 1994 — масові вуличні протести проти режиму Кастро в Гавані на Кубі.
  • 2010 — аварія на шахті Сан-Хосе в Чилі: 33 гірники були замуровані на глибині 700 м за 5 км від входу в шахту. Їм довелося перебувати під землею 69 днів.

Народилися 5 серпня

  • 1802 — Нільс Абель, норвезький математик.
  • 1844 — Ілля Рєпін, російський художник-реаліст українського походження.
  • 1850 — Гі де Мопассан, французький письменник.
  • 1893 — Віра Холодна, українська кіноакторка епохи німого кіно.
  • 1903 — Борис Гмиря, український співак.
  • 1930 — Ніл Армстронг, американський астронавт, перша людина на Місяці.
  • 1933 — Василь Чебаник, український художник-графік, каліграф і педагог.
  • 1968 — Олег Лужний, український футболіст і тренер, колишній гравець київського “Динамо”, англійського “Арсеналу” та збірної України.
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