Працювати є над чим: у 2019 році рівень довіри українців до поліції склав 48%

У 2019 році рівень довіри до поліції склав 48%.

Про це Голова Національної поліції України повідомив сьогодні, 30 січня, під час підбиття підсумків роботи поліції.

У своєму виступі Ігор Клименко наголосив, що основним критерієм оцінки ефективності діяльності органів і підрозділів поліції залишається довіра населення.

– Це той показник, який є визначальним у нашій роботі. І наприкінці минулого року громадяни надали свою оцінку – рівень довіри до поліції склав 48 відсотків. Це непогано, але працювати однозначно є над чим, – зазначив Голова Нацполіції.

Такі дані надані Центром стратегічного розвитку територій.

При цьому Ігор Клименко підкреслив, що основна мета поліцейських – це не просто протидія злочинності чи охорона правопорядку. Основна ціль – це постійна взаємодія поліції з населенням та створення безпекового простору, в якому кожна людина почуватиме себе захищеною.

Фото: ГУНП

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