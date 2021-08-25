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Пожилая одесситка упала в 2-метровый подвал

Пожилая одесситка упала в 2-метровый подвал

Одесские спасатели оказали помощь пожилой женщине, которая упала в подвал.

По сообщению областного управления ГСЧС, тревожный сигнал поступил накануне с улицы Суперфосфатной, 34 в Малиновском районе.

Как выяснилось, 87-летняя женщина упала в подвал глубиной около двух метров и не могла подняться самостоятельно.

Прибывшие медики оказали потерпевшей первую помощь прямо в подвале – ей наложили шину на травмированную правую руку. А затем спасатели при помощи санитарных носилок с фиксаторами подняли старушку на поверхность.

Предварительно, женщина получила травму поясничного отдела. Скорая помощь отвезла ее в больницу.

Фото пресс-службы управления ГСЧС в Одесской области

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Редакция ПРОФИЛЬ

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