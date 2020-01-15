Пожежа в одеському коледжі: завідуючій господарством обрано запобіжний захід – 60 діб домашнього арешту

За версією правоохоронців, завідуюча господарством, як відповідальна особа за дотримання правил протипожежної безпеки та протипожежного стану приміщень коледжу, не вжила заходів щодо фактичного усунення наявних порушень та не забезпечила можливість безперешкодної евакуації учнів та персоналу в день трагедії.

Про це повідомляє пресслужба Київського районного суду міста Одеса.

До Київського районного суду міста Одеси надійшло клопотання про обрання запобіжного заходу завідуючій господарством ДВНЗ «Одеський коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу», яку підозрюють у службовій недбалості (частина друга статті 367 КК України).

За версією слідства, у 2014 році була проведена планова перевірка вищевказаного навчального закладу співробітниками ДСНС України в Одеській області, які склали акт про грубі порушення законодавства про пожежну безпеку та винесли припис про їх усунення.

Із вказаними документами ознайомили відповідальну особу за дотримання правил протипожежної безпеки – завідуючу господарством.

Однак, за версією правоохоронців, завідуюча господарством, як відповідальна особа за дотримання правил протипожежної безпеки та протипожежного стану приміщень коледжу, не вжила заходів щодо фактичного усунення наявних порушень та не забезпечила можливість безперешкодної евакуації учнів та персоналу в день трагедії.

Отже, розглянувши клопотання, слідчий суддя частково його задовольнив. Підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на строк 60 діб із забороною залишати місце проживання з 22:00 до 06:00.

Звернемо увагу, що ухвала слідчого судді не набрала законної сили.

Фото: LiveJournal

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