fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Пожежа в одеському коледжі: завідуючій господарством обрано запобіжний захід – 60 діб домашнього арешту

Пожежа в одеському коледжі: завідуючій господарством обрано запобіжний захід – 60 діб домашнього арешту

За версією правоохоронців, завідуюча господарством, як відповідальна особа за дотримання правил протипожежної безпеки та протипожежного стану приміщень коледжу, не вжила заходів щодо фактичного усунення наявних порушень та не забезпечила можливість безперешкодної евакуації учнів та персоналу в день трагедії.

Про це повідомляє пресслужба Київського районного суду міста Одеса.

До Київського районного суду міста Одеси надійшло клопотання про обрання запобіжного заходу завідуючій господарством ДВНЗ «Одеський коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу», яку підозрюють у службовій недбалості (частина друга статті 367 КК України).

За версією слідства, у 2014 році була проведена планова перевірка вищевказаного навчального закладу співробітниками ДСНС України в Одеській області, які склали акт про грубі порушення законодавства про пожежну безпеку та винесли припис про їх усунення.

Із вказаними документами ознайомили відповідальну особу за дотримання правил протипожежної безпеки – завідуючу господарством.

Однак, за версією правоохоронців, завідуюча господарством, як відповідальна особа за дотримання правил протипожежної безпеки та протипожежного стану приміщень коледжу, не вжила заходів щодо фактичного усунення наявних порушень та не забезпечила можливість безперешкодної евакуації учнів та персоналу в день трагедії.

Отже, розглянувши клопотання, слідчий суддя частково його задовольнив. Підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на строк 60 діб із забороною залишати місце проживання з 22:00 до 06:00.

Звернемо увагу, що ухвала слідчого судді не набрала законної сили.

Фото: LiveJournal

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...
1 комментарий
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
екатерина иванова
Участник
екатерина иванова

клоуны

Голос за0Голос против  Ответить
2 минут назад
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить