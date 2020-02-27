Пожежа на узбережжі Одеси пошкодила сім будиночків для відпочинку (відео)

В результаті пожежі, що сталася сьогодні, 27 лютого, близько шостої години ранку на причалі по вулиці Шкіперській, вогнем пошкоджені сім будинків для відпочинку.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

Внаслідок події ніхто не постраждав.

– Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України, – зазначив т.в.о. начальника слідчого відділу Київського ВП Михайло Хачатурян. – Проводяться заходи по встановленню причини пожежі та її обставин.

Фото: ГУНП

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