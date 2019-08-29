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Новости Одессы и Одесской области

Пожарная безопасность в одесских школах: треть школ не оснащена сигнализацией

Пожарная безопасность в одесских школах: треть школ не оснащена сигнализацией

Системами автоматической пожарной сигнализации не оснащены 128 одесских школ.

Об этом во время сегодняшней пресс-конференции сообщила директор городского департамента образования Елена Буйневич.

Эти школы оснащены только кнопкой срочного вызова.

При этом системами автоматической пожарной сигнализации оснащены 274 школы города. Установка этого оборудования стоит очень дорого, но Е.Буйневич заверила, что в будущем системы автоматической пожарной сигнализации будут установлены во всех школах.

Фото: balance.ua

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