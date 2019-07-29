Пожар в поле повлек гибель женщины в Раздельнянском районе

Спасатели обнаружили тело 62-летней женщины во время тушения пожара в Раздельнянском районе.

Как сообщает пресс-служба ГС ЧС в Одесской области, сообщение о возгорании на открытой территории поступило из села Новограденица.

Горела сухая трава на площади 0,1 га, пристройка к жилому одноэтажному дому на площади 10 кв.м и крыша дома.

Пожар удалось ликвидировать, но во время тушения огня спасатели в пристройке к жилому дому нашли тело хозяйки без признаков жизни.

Причины смерти и пожара устанавливаются.

Спасатели предупреждают о высокой пожароопасности в летнюю жару.

Фото: пресс-служба ГС ЧС в Одесской области