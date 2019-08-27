Пожар в одесской 14-этажке: пожарные спасли 9 человек, в том числе 2 детей

На поселке Котовского из-за пожара вчера эвакуировали жильцов многоэтажки.
Как сообщает пресс-служба ГС ЧС в Одесской области, возгорание произошло в 14-этажном доме на улице Семена Палия.
На 12-м этаже в общем коридоре на четыре квартиры загорелись домашние вещи. Пожар ликвидировали на площади 15 квадратных метров.
Спасатели эвакуировали из квартир девять человек, в том числе, двоих детей.
Причина пожара – короткое замыкание электропроводки с последующим возгоранием.
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