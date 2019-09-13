Пожар в доме Либмана: эвакуировали 10 человек, на место примчался Труханов

Возгорание произошло на площади 15 кв.м в 4-х этажном здании на улице Преображенской, 23. Это памятник архитектуры – дом Либмана.

Как сообщает пресс-служба ГС ЧС Одесской области, во время пожара были эвакуированы 10 человек. К тушению пожара привлекались 7 единиц техники и 23 человека личного состава.

По информации интернет-издания Оdessitua, на место пожара прибыл мэр Одессы Геннадий Труханов.

Напомним, “Одесская жизнь” рассказывала, что совсем недавно в доме Либмана началась реставрация.

Фото: Пушкинская