Пожар в колледже на Троицкой: активисты проведут 28 мая акцию в поддержку Андрея Хаецкого

На прошедшей неделе Киевский районный суд Одессы арестовал бывшего заместителя директора по административно-хозяйственной работе колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Андрея Хаецкого. В поддержку подозреваемого, которого, по мнению общественников, пытаются в этом деле сделать «стрелочником», выступили общественные деятели, представители творческой общественности, журналисты и волонтеры.

Напомним, что пожар в Одесском колледже экономики произошел утром 4 декабря 2019 года. Выгорело около 4 тыс. кв. метров помещений. В пожаре погибли 16 человек. По данным правительственной комиссии, пожар произошел из-за возгорания бытового электрического оборудования на третьем этаже колледжа.

10 декабря 2019 года правоохранители объявили подозрение в служебной халатности директору колледжа Любови Кочерге, а 13 января 2020 года такое же подозрение вынесли в отношении заведующей хозяйством колледжа.

15 мая 2020 года подозреваемыми объявили заведующую дневного отделения экономики и предпринимательства колледжа (ее суд поместил под круглосуточный домашний арест) и экс-заместителю директора по административно-хозяйственной работе Андрею Хаецкому, которого 22 мая суд постановил поместить под стражу на два месяца. Адвокат задержанного Юлия Токарева подала апелляцию.

В прокуратуре Одесской области сообщили, что Хаецкого подозревают в нарушении требований пожарной безопасности, что стало причиной гибели людей, а также нанесло ущерб в особо крупном размере. В прокуратуре заявляют, в их распоряжении есть информация о том, что Хаецкий находился в должности до 2 декабря 2019 года, и настаивают на том, что подозреваемый скрывался от правоохранительных органов.

В понедельник, 25 мая, общественница Елена Ротари на своей странице в Facebook опубликовала заявление в поддержку Андрея Хаецкого. Елена утверждает, что Хаецкий за месяц до трагедии в колледже, 4 ноября, предупредил руководство колледжа о своем увольнени по состоянию здоровья (он перенес операцию на сердце), а 18 ноября (за две недели до пожара) вышел приказ о его увольнении. Дела Андрей Хаецкий передал заведующей отделением гостинично-ресторанного и туристического бизнеса Колледжа Светлане Соловей.

Кроме того, Елена Ротари утверждает, что Хаецкий не мог находиться в розыске (как это утверждает прокуратура), потому что он проходил по делу как свидетель.

Слушания по апелляции по делу Андрея Хаецкого пройдут в Апелляционном суде Одессы в пятницу – 28 мая. В этот день в 11:30 возле суда пройдет акция в его поддержку.

Фото: 24 канал

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