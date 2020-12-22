Пожар на Троицкой в Одессе: сгоревшее здание хотят передать одному собственнику

Сгоревший в конце 2019 года памятник архитектуры на Троицкой в Одессе, который находится в собственности различных владельцев, хотят передать кому-то одному.

Такое решение принято на заседании рабочей группы, которая должна решить дальнейшую судьбу здания. При таком условии можно будет провести его консервацию.

Губернатор Одесской области Сергей Гриневецкий дал поручение своему советнику Светлане Фабрикант и профильным департаментам заняться этим вопросом совместно с городскими властями Одессы.

«Для меня крайне важно, чтобы все стороны нашли взаимопонимание и компромисс. Ситуация требует комплексного изучения и в дальнейшем реальных шагов по сохранению здания. В настоящее время мы имеем аварийное здание, препятствующее нормальному функционированию всех процессов в центре города, кроме того, перекрыта проезжая часть. Надо срочно решать ситуацию», – отметил Гриневецкий.

Пожар на Троицкой

Пожар в Одесском колледже экономики произошел утром 4 декабря 2019 года. Выгорело около 4 тыс. кв. метров помещений. В пожаре погибли 16 человек. По данным правительственной комиссии, пожар произошел из-за возгорания бытового электрического оборудования на третьем этаже колледжа.

10 декабря 2019 года правоохранители объявили подозрение в служебной халатности директору колледжа Любови Кочерге, а 13 января 2020 года такое же подозрение вынесли в отношении заведующей хозяйством колледжа.

15 мая 2020 года подозреваемыми объявили заведующую дневного отделения экономики и предпринимательства колледжа (ее суд поместил под круглосуточный домашний арест) и экс-заместителю директора по административно-хозяйственной работе Андрею Хаецкому, которого 22 мая суд постановил поместить под стражу на два месяца. Адвокат задержанного Юлия Токарева подала апелляцию.

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