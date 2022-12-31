Поздравление с Новым годом от главы Одесской ОВА Максима Марченко (видео)

Дорогие жители Одесщины!

Поздравляю вас с Новым Годом!

2022 стал настоящим испытанием для всех нас. Мы сдержали враждебное нашествие, сохранили Независимость, показали всему миру, что Украина – это ведущее европейское государство, а наши Вооруженные Силы – это одна из самых боеспособных армий мира. Мы сохранили и не дали врагу захватить Одесщину!

Создали дополнительную бригаду территориальной обороны, которая сейчас выполняет боевые задания и бьет врага в самых горячих точках нашей страны.

⚓ Наши храбрые моряки потопили флагман черноморского флота, крейсер «москва» и уничтожили множество врагов на море.

Наши Вооруженные Силы в тяжелых боях освободили остров Змеиный, который враг захватил в начале вторжения. Наши подразделения противовоздушной обороны – это настоящие титаны, которые во время вражеских ударов уничтожают вражеские ракеты и беспилотники.

🤝 Военная администрация помогала и продолжает помогать областям, в которых ведутся активные боевые действия и пострадавшие от оккупантов.

🌾 Благодаря совместным усилиям реализована Зерновая Инициатива.

🚢 Наши порты работают и обеспечивают продовольственную безопасность по всему миру. Мы ежедневно восстанавливаем инфраструктуру, разрушенную вражескими ракетными ударами по Одесской области.

⚡ В частности, наши энергетики делают все возможное и невозможное, чтобы сразу же вернуть свет, тепло и воду в дома людей.

💙💛 Этот год действительно показал, что такое Украина и кто такие украинцы. Мы объединились перед угрозой, открыли в себе лучшее и заставили врага отступить и каждый день каждый поддерживает Вооруженные Силы, волонтерит, лечит, спасает… каждый из нас приближает победу. И она действительно будет делом и достижением каждого, ведь мы сражаемся за собственную землю, независимость и цивилизованное будущее всех поколений, которые здесь жили, живут и будут жить.

В новом году желаю жителям Одесщины прежде нашей победы и терпения, чтобы преодолеть все трудности. Впереди нас ждет большое восстановление всего, что было разрушено и создание нового. В этом году мы стали примером стойкости и храбрости для всего мира, поэтому в новом году желаю всем нам оставаться настоящими, храбрыми и мужественными Украинцами. С новым Годом! Слава Одесщине! Слава Украине!