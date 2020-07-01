Потоп и новая угроза коронавируса: чем запомнится вторник в Одессе

Вторник, 30 июня, в Одессе и Одесской области был насыщенным. Кроме того, что уже закончился первый месяц лета, произошло и немало других событий.

Основные из них:

– потоп после короткого, но мощного ливня, который очень напоминает тропический. Затопило ряд центральных улиц города;

– в Минздраве заявили об угрозе новой вспышки коронавируса в Одессе. На «длинных» выходных хорошо погуляли, забыв про карантинные правила.

– выпускники школ сдавали ВНО по украинскому языку.

– губернатор Одесской области Максим Куцый нашел новый способ воздействия на дальнобойщиков и фуры с перегрузом.