Потери российских агрессоров в Украине на 22 марта

Украинские защитники уничтожили за сутки два самолета, 11 танков, 21 бронемашину, 31 автомобиль и 11 беспилотников российских оккупантов.
По данным Генштаба ВСУ общие боевые потери противника с 24.02 по 22.03 ориентировочно составили:
• личного состава – около 15 300 человек,
• танков ‒ 509 ед,
• боевых бронированных машин – 1 556 ед,
• артиллерийских систем – 252 ед,
• РСЗО ‒ 80 ед,
• средства ПВО – 45 ед,
• самолетов – 99 ед,
• вертолетов – 123 ед,
• автомобильной техники – 1 000 ед,
• корабли /катера ‒ 3 ед,
• цистерн с ГСМ ‒ 70,
• БПЛА оперативно-тактического уровня – 35.
• Специальная техника – 15.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.