Потери российских агрессоров в Украине на 22 марта

Первая помощь: одесситов учат спасать жизни в военное время Сегодня, 22 марта, Департамент здравоохранения открыл курсы первой медицинской помощи в военное время. Посетить их могут все желающие бесплатно. При себе ничего не нужно иметь. ПОДРОБНЕЕ

Морпехов, которых готовили к высадке в Одессе, ликвидировали (видео) Приятную для одесситов новость сообщил сегодня спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук: Вооруженные силы Украины уничтожили подразделения морпехов, которые, по плану российских захватчиков, должны были штурмовать Одессу. ПОДРОБНЕЕ