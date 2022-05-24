Потеплеет ли в Одессе: прогноз на 25 мая

Завтра, в среду, 25 мая 2022 года, в Одессе ожидается переменная облачность без осадков.
Таков прогноз Гидрометцентра Черного и Азовского морей.
По информации синоптиков, завтра, в Одессе:
переменная облачность, без осадков;
ветер южный, 6-11 м/с;
температура ночью 11-13°С тепла, днем она поднимется до 19-21°С.
Температура морской воды 14-15°С.
По Одесской области:
переменная облачность, без осадков;
ветер южный, 6-11 м/с;
температура ночью 8-13°С выше нуля, днем 19-24°С тепла.
На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.