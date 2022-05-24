Потеплеет ли в Одессе: прогноз на 25 мая

Погода в Одессе 22 мая: каким будет воскресенье? По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в воскресенье, 22 мая 2022 года, в Одессе и Одесской области будет достаточно тепло. А если и будет дождь, то ночью и кратковременный. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе 19 мая: без грозы, но с ветерком Какая погода ждет одесситов в четверг, 19 мая? Ответ на этот вопрос знает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

По прогнозам, завтра в Одессе ожидаются порывы северного ветра. Объявлено штормовое предупреждение. ПОДРОБНЕЕ