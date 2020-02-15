Посылки из Украины в Китай пока доставлять не будут

«Укрпочта» прекратила отправлять посылки в Китай. Это связано со значительным сокращением рейсов в Китай большинством авиакомпаний из-за вспышки коронавируса.

«Никаких запретов со стороны Национальной почты Китая в настоящее время нет. Однако, в связи со значительным сокращением большинством авиакомпаний рейсов в Китай на неопределенный срок, прием всех видов отправлений в Китай временно приостановлен. Все отправления, принятые до 11 февраля, будут доставлены, однако общие сроки доставки почтовых отправлений могут быть изменены», – сообщает пресс-служба “Укрпочты”.

Кроме того, посылки из Китая в Украину могут прибывать со значительным опозданием.

При этом в “Укрпочте” подчеркнули, что Национальная почта Китая и другие партнеры, которые осуществляют доставку из этой страны в Украину, не имеют никаких запретов от ВОЗ и Всемирного почтового союза на вывоз почты из Китая.

Фото: Укрпочта

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