Посмотреть пальцами: началось воплощение проекта “Одесса с закрытыми глазами”

Проект реализуется через программу “Общественный бюджет”.

Возле знаковых памятников архитектуры Одессы собираются разместить их маленькие копии из бронзы для того, чтобы люди с плохим зрением смогли познакомиться с шедеврами архитектуры. Первые подставки для мини-копий появились возле Воронцовского дворца и мэрии – Старой биржи.

По словам автора проекта Светланы Стрельцовой, макеты колоннады и Воронцовского дворца уставят после завершения реставрации. Также до конца июня собираются открыть еще три макета: макет мэрии, морского и археологического музеев, сообщает Думская.

Самый сложный макет – Оперного театра – обещают завершить ко Дню города.

Изначально проект “Одесса с закрытыми глазами” предполагал создание 12 копий, но оказалось, что на все объекты денег не хватит. Поэтому авторы остановились на шести, образующих так называемый туристический круг. На реализацию проекта городского бюджета выделяется 2 млн. 600 тыс. гривней.

Напомним, открыть Воронцовскую колоннаду обещали еще до конца этой недели.