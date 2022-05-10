Последствия второго по счету обстрела Одесской области 9 мая

Рашистская ракета угодила в курортный поселок и разрушила туристическую инфраструктуру.

9 мая россия трижды наносила ракетные удары по Одесской области. Видео с последствиями одного из них, произошедшего примерно в 7 вечера, выложили на официальном телеграм-канале Одесского городского совета «Одеса. Офіційно».

Полностью разрушены несколько отелей на побережье черного моря. Также повреждения получили частные дома местных жителей. К счастью, обошлось без жертв. Отели из-за продолжающейся российской агрессии не работали.