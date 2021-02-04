За трое суток непогоды, принесенной активным снежным циклоном, в Одессе упали порядка 900 деревьев и крупных веток. Большую часть из них убрали. Но до сих пор поваленные стволы и ветви продолжают валяться на улицах и в скверах, во дворах и в межквартальных проездах.

Кто убирает улицы?

На улицах города сегодня убирают деревья десять бригад КП «Горзелентрест». Первоначальная задача – освободить магистральные дороги, подъезды к больницам и социальным объектам. Как говорят сами работники «Горзелентреста», разбирать завалы им придется еще не одну неделю.

Чтобы все убрать, предприятию крайне не хватает рабочих и технических ресурсов. Так что порой не только бензопилами приходится стволы и ветки пилить, но и ножовками, топорами рубить.

Кто чистит дворы?

Так как силами «Горзелентреста» выполнить все необходимые работы невозможно, уборкой упавших деревьев на придомовых территориях и в межквартальных проездах занимаются работники жилкомсервисов.

На наши телефонные звонки с просьбой убрать ветки со дворов откликнулись ЖКС «Портофранковский» и «Фонтанский». Заявки приняли, уточнили детали и признались, что убирать просто не успевают. Не хватает у ЖКС ни мощностей, ни рабочей силы.

Потому, бывает, просто распиливают крупные ветви и складывают в кучи. Если людям надо – забирают. А вообще спиленные деревья вывозит муниципальный автотранспорт.

Официально По словам директора муниципального департамента городского хозяйства Натальи Мостовских, работы по уборке упавших деревьев в городе выполнены на 70%. Коммунальные службы планируют завершить их до конца недели. И, судя по всему, потребует это еще немало человеческих усилий и финансовых затрат – при работе ножовками и дороговизне бензина.

Чей валежник?

Само коммунальное предприятие, утверждают его работники, древесину на дрова не продает, а использует на свои нужды – для отопления теплиц и оранжерей, где выращивают цветочную рассаду. Из остатков деревьев и ящики для цветов делают. А совсем непригодные ветки вывозят на свалку.

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