Последствия обстрела: какие котельные и бюветы работают в Одессе

На утро 6 октября в Одессе возобновили работу все 11 крупных котельных и 12 небольших. Более сотни локальных котельных по-прежнему не работают.

Об этом сообщили в городском совете Одессы.

Относительно теплоснабжения. Все 11 районных котельных перезапущены, работают и подают тепло в дома одесситов. Сотрудники жилищно-коммунальных сервисов и управляющих компаний проводят работы по развоздушиванию системы.

Из 146 малых котельных работают 12. Все остальные пока остаются без электроснабжения.

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Из всех городских бюветов пока работают всего два: по ул. Крымской и Мечниковой. Все остальные временно не работают (ОБНОВЛЕНО: в горсовете сообщили, что бювет на Крымском не работает)

Напомним, что 5 декабря государство-террорист российская федерация провела массированный ракетный обстрел Украины. Целью были объекты критической энергоструктуры. Россия хочет оставить нас без света, тепла и воды.

Так, в Одесской области были поражены два подобных объекта. Один из них – трансформатор, питающий насосы, подающие воду в Одессу.