После скандала в здании налоговой в Одессе демонтируют турникеты и отменят охрану

Не так давно в Одессе не пустили на пресс-конференцию с главным налоговиком страны Сергеем Верлановым, посвященную взяточничеству, многих журналистов.

Тогда об аккредитации объявили в последний момент, а охрана налоговой не пропустила СМИ, отметив, что их нет в списке.

Представители масс-медиа устроили несколько акций протеста по этому поводу и обратились в полицию. А уже 20 января, на встрече с активистами и СМИ и.о. главы областного ведомства Владимир Астрейко заявил, что руководство готово провести расследование по факту недопуска, если в налоговую обратятся журналисты.

Об этом сообщает zaodessu.com.ua.

Также он пообещал, что со входа в налоговую уберут турникеты и отменят охрану. Он отметил, что их установили в мерах безопасности от псевдоактивистов, которые иногда устраивают провокации. Теперь решетки останутся только в спецпомещениях, например, в оружейной комнате.

Кроме того, Астрейко отметил, что ГНСУ и бизнес будут чаще встречаться с одесскими журналистами. Чтобы попасть на такую встречу, аккередитация не понадобится. Достаточно будет показать на входе удостоверение.

Фото: kekc.news

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