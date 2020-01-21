fbpx
Новости Одессы и Одесской области

После скандала в здании налоговой в Одессе демонтируют турникеты и отменят охрану

После скандала в здании налоговой в Одессе демонтируют турникеты и отменят охрану

Не так давно в Одессе не пустили на пресс-конференцию с главным налоговиком страны Сергеем Верлановым, посвященную взяточничеству, многих журналистов.

Тогда об аккредитации объявили в последний момент, а охрана налоговой не пропустила СМИ, отметив, что их нет в списке.

Представители масс-медиа устроили несколько акций протеста по этому поводу и обратились в полицию. А уже 20 января, на встрече с активистами и СМИ и.о. главы областного ведомства Владимир Астрейко заявил, что руководство готово провести расследование по факту недопуска, если в налоговую обратятся журналисты.

Об этом сообщает zaodessu.com.ua.

Также он пообещал, что со входа в налоговую уберут турникеты и отменят охрану. Он отметил, что их установили в мерах безопасности от псевдоактивистов, которые иногда устраивают провокации. Теперь решетки останутся только в спецпомещениях, например, в оружейной комнате.

Кроме того, Астрейко отметил, что ГНСУ и бизнес будут чаще встречаться с одесскими журналистами. Чтобы попасть на такую встречу, аккередитация не понадобится. Достаточно будет показать на входе удостоверение.

Фото: kekc.news

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить