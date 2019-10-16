После реставрации у исторического дома в центре Одессы пропала старинная лепнина

Дом Навроцкого на улице Садовой, 5 недавно прославился тем, что ему приделали металлическую дверь вместо той, что осталась с былых времен.

Резную старинную дверь сняли, лишив здание исторического облика.

А на днях стало известно, что дом остался еще и без аутентичной лепнины. Все потому, что несмотря на уникальность, у здания нет официального статуса памятника архитектуры.

Об этом сообщает Первый городской телеканал.

Историческое здание в этом году реставрировали. Для этого даже выделили средства из городского бюджета – около девяти миллионов гривен.

Там отремонтировали крышу, фасад, укрепили фундамент. Однако ни потолка, ни мраморных раритетных лестниц, ни дубовых уникальных перил комунальщики не касались. Более того, после ремонта исчезла старинная лепнина и часть эркера.

Активисты сомневаются, что утерянные элемента декора восстановят – судя по тому, что строительные леса уже сняли, реставрация на этом закончилась.

Впрочем, в мэрии говорят, что до конца года вернут все на место. Кроме того, там обещают отремонтировать старинную резную дверь, которую сняли, и снова ее установить. Пока дверь ждет своего часа у общественников-урбанистов.

В свою очередь, жильцы дома подготовили обращение с просьбой присвоить зданию статус памятника архитектуры.

Фото: 1tv.od.ua