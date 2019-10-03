Историческое здание в центре Одессы «украсили» нелепой дверью

Дом Навроцкого на ул. Садовой, 5 хотели взять под шефство организаторы проекта «Тысяча дверей Одессы».

Это исторический памятник архитектуры, и дверь у него старинная, резная.

Эту самую дверь волонтеры вызвались отреставрировать и обновить.

Об этом сообщает usionline.com со ссылкой на авторов проекта.

Однако жильцы дома от реставрации отказались. А вместо этого сняли старую дверь и установили на ее место другую — неприметную из металла.

Ничего криминального одесситы не совершили, говорят урбанисты. Однако здание просто оказалось лишенным исторического облика.

Благо, старинную дверь удалось спасти, после демонтажа волонтеры забрали ее к себе. Возможно, организаторам проекта «Тысяча дверей Одессы» удастся уговорить горожан поставить дверь на место после реставрации.

Фото: usionline.com