В связи с трагедией в Одессе проверят на пожарную безопасность все гостиницы

С проверкой грозят нагрянуть даже в самые непримечательные хостелы. Осмотрят и помещения, где приезжих принимают частные предприниматели.

Об этом заявили на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям в облгосадминистрации. Решение связано с трагическим пожаром в гостинице “Токио стар”, где погибло девять постояльцев.

Чиновники постановили организовать специальную рабочую группу. Те, кто туда войдет, тщательно исследуют асболютно все заведения, куда в Одессе селят людей.

Для этого сотрудники обладминистрации составят карту с точками проверки. Ее должны подготовить к следующему заседанию комиссии по ЧС.

Участникам рабочей группы, прежде всего, надлежит проверить, в каком состоянии в каждом отеле система противопожарной безопасности.

Кроме того, у владельцев спросят разрешение от ГАСКа, документы, подтверждающие законность переоборудования помещений под отель, а также санитарные условия.

Фото: t-ec.bstatic.com