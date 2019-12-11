После пожара в Одессе планируют начать снимать решетки с школьных окон

В некоторых учебных учреждениях они есть и наверху.

Однако после недавнего пожара на улице Троицкой, жертвами которого стали студенты колледжа, отношение к решеткам решили пересмотреть.

Об этом в мэрии на совещении рассказала директор гордепартамента образования Елена Буйневич.

Так, чиновник отметила, что перед началом уроков ограждения с окон необходимо снимать, причем ежедневно. А только после окончания занятий можно возвращать их на место.

Руководству школ, где на окнах установлены решетки, об этом требовании пообещали сообщить индивидуально. Также директоров учебных учреждений просят дополнительно проверить, насколько доступны пути для возможной эвакуации в вверенных им зданиях.

Фото: 048.ua

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