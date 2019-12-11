После пожара директора одесского колледжа поместили под домашний арест

Герои среди нас: как одесситы после пожара помогали спасателям Жители Одессы не остались равнодушны к трагедии в колледже экономики и права, где 4 декабря во время пожара погибли люди. И в первые часы пожара, и в ночь, когда спасатели приступили к разбору завалов, и каждый следующий день на месте ЧП появлялись горожане, желающие помочь. ПОДРОБНЕЕ

Пожар в Одессе: неопознанными остаются тела пятерых погибших На улице Троицкой в Одессе продолжаются поисково-спасательные работы на месте пожара в доме Асвадурова, произошедшего 4 декабря. Там уже демонтировали стену в районе верхних этажей. ПОДРОБНЕЕ