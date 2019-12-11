Новости Одессы и Одесской области

После пожара директора одесского колледжа поместили под домашний арест

После пожара директора одесского колледжа поместили под домашний арест

В Киевском районном суде решали 11 декабря судьбу подозреваемой по делу пожара на улице Троицкой, где 4 декабря погибли люди.

По итогу служители Фемиды избрали меру пресечения для директора колледжа экономики, права и отельно-ресторанного бизнеса Любови Кочерги.

Ее постановили отправить под круглосуточный домашний арест.

Об этом сообщает dumskaya.net.

Помимо этого, руководителя учебного учреждения обязали носить, не снимая, электронный браслет.

На таком наказании настояла прокуратура. Мера пресечения будет действовать, как минимум, 60 суток.

Директору колледжа вменяют служебную халатность, повлекшую тяжкие последствия.

Фото: dumskaya.net

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить