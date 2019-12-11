После пожара директора одесского колледжа поместили под домашний арест

В Киевском районном суде решали 11 декабря судьбу подозреваемой по делу пожара на улице Троицкой, где 4 декабря погибли люди.
По итогу служители Фемиды избрали меру пресечения для директора колледжа экономики, права и отельно-ресторанного бизнеса Любови Кочерги.
Ее постановили отправить под круглосуточный домашний арест.
Об этом сообщает dumskaya.net.
Помимо этого, руководителя учебного учреждения обязали носить, не снимая, электронный браслет.
На таком наказании настояла прокуратура. Мера пресечения будет действовать, как минимум, 60 суток.
Директору колледжа вменяют служебную халатность, повлекшую тяжкие последствия.
Фото: dumskaya.net
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