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Новости Одессы и Одесской области

После аварии с участием скорой в Одессе четыре человека попало в больницу

После аварии с участием скорой в Одессе четыре человека попало в больницу

ДТП произошло на улице Авдеева-Черноморского.

Там автомобиль «Mercedes» столкнулся с каретой скорой помощи одной из частных медицинских компаний.

Водитель легковушки не предоставил преимущества скорой, которая ехала по главной

Водитель легковушки не предоставил преимущества скорой, которая ехала по главной

По информации пресс-службы облГУНП, 29-летний водитель легковушки не при повороте налове не пропустил скорую. В результате машины столкнулись.

При этом скорая двигалась по главной, с включенной сиреной и проблесковыми маячками, совершая обгон по встречной полосе.

После столкновения автомобиль скорой отбросило за пределы проезжей части, где он влетел в дерево. Удар был такой силы, что, по сведениям очевидцев, из машины медучреждения выбросило на дорогу пациента вместе с кушеткой.

В целом пострадало четверо: водитель, фельдшер и двое пассажиров скорой помощи. Их увезли в больницу с различной степенью тяжести повреждениями.

Обстоятельства выясняет следственно-оперативная группа. Сведения по факту нарушения правил дорожного движения готовятся внести в Единый реестр досудебных расследований.

Машину скорой занесло на обочину, где она врезалась в дерево

Машину скорой занесло на обочину, где она врезалась в дерево

Фото: пресс-служба ГУНП в Одесской области 

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