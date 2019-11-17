После аварии с участием скорой в Одессе четыре человека попало в больницу

Там автомобиль «Mercedes» столкнулся с каретой скорой помощи одной из частных медицинских компаний.

По информации пресс-службы облГУНП, 29-летний водитель легковушки не при повороте налове не пропустил скорую. В результате машины столкнулись.

При этом скорая двигалась по главной, с включенной сиреной и проблесковыми маячками, совершая обгон по встречной полосе.

После столкновения автомобиль скорой отбросило за пределы проезжей части, где он влетел в дерево. Удар был такой силы, что, по сведениям очевидцев, из машины медучреждения выбросило на дорогу пациента вместе с кушеткой.

В целом пострадало четверо: водитель, фельдшер и двое пассажиров скорой помощи. Их увезли в больницу с различной степенью тяжести повреждениями.

Обстоятельства выясняет следственно-оперативная группа. Сведения по факту нарушения правил дорожного движения готовятся внести в Единый реестр досудебных расследований.

Фото: пресс-служба ГУНП в Одесской области

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