Поселок под Одессой на трое суток останется без газа

С 9:00 24 сентября оставят без газоснабжения райцентр Доброслав, что в Одесской области.

Об этом сообщает Березовское управление эксплуатации газового хозяйства «Одессагаз».

Ограничения введут в связи с реконструкцией газопровода.

Подачу газа обещают восстановить 26 сентября в 17:00.

Жителей поселка просят не включать до этого времени газовые приборы. Дело в том, что часть газопровода, находящуюся под высоким давлением. И пользоваться газом в это время будет попросту опасно.

Фото: rbc.ua