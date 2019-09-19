Поселок под Одессой на трое суток останется без газа

С 9:00 24 сентября оставят без газоснабжения райцентр Доброслав, что в Одесской области.
Об этом сообщает Березовское управление эксплуатации газового хозяйства «Одессагаз».
Ограничения введут в связи с реконструкцией газопровода.
Подачу газа обещают восстановить 26 сентября в 17:00.
Жителей поселка просят не включать до этого времени газовые приборы. Дело в том, что часть газопровода, находящуюся под высоким давлением. И пользоваться газом в это время будет попросту опасно.
Фото: rbc.ua
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