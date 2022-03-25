«Посбивали дрончиков»: ночь в Одессе прошла спокойно (видео)

Ночь на пятницу, 25 марта 2022 года, прошла в Одессе и Одесской области спокойно. Об этом рассказал в своем утреннем видеообращении спикер областной Военной администрации Сергей Братчук.
По словам Братчука, накануне вечером и ночью силы обороны сбили несколько дронов противника.
«Наши парни из сил обороны посбивали дрончиков, остальные полетели прятаться, пусть спрячутся уже, наконец, навсегда»,
– пожелал спикер военной администрации.
Кроме того, он рассказал, что в Чернобыльской зоне, которая сейчас временно оккупирована россиянами, враг не придумал ничего лучшего, как закопаться в так называемом Рыжем лесу, где наибольшая концентрация радиации.
«Пусть копают дальше, глубже и пусть летят, как мы традиционно говорим, добро пожаловать а вд»,
– добавил Братчук.
⚡️Одеса.
— Тату, лізе чорт у хату!
— Дарма, аби не моZкaль!
🇺🇦
Опубликовано Сергеем Братчуком Четверг, 24 марта 2022 г.
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Фото иллюстративное