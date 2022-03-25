«Посбивали дрончиков»: ночь в Одессе прошла спокойно (видео)

Ночь на пятницу, 25 марта 2022 года, прошла в Одессе и Одесской области спокойно. Об этом рассказал в своем утреннем видеообращении спикер областной Военной администрации Сергей Братчук.

По словам Братчука, накануне вечером и ночью силы обороны сбили несколько дронов противника.

«Наши парни из сил обороны посбивали дрончиков, остальные полетели прятаться, пусть спрячутся уже, наконец, навсегда»,

– пожелал спикер военной администрации.

Кроме того, он рассказал, что в Чернобыльской зоне, которая сейчас временно оккупирована россиянами, враг не придумал ничего лучшего, как закопаться в так называемом Рыжем лесу, где наибольшая концентрация радиации.

«Пусть копают дальше, глубже и пусть летят, как мы традиционно говорим, добро пожаловать а вд»,

– добавил Братчук.

⚡️Одеса.

— Тату, лізе чорт у хату!

— Дарма, аби не моZкaль! 🇺🇦 Опубликовано Сергеем Братчуком Четверг, 24 марта 2022 г.

Ранее в Генштабе ВСУ рассказали о ситуации на фронтах Украины на 30-й день войны.

Фото иллюстративное