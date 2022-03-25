Война в Украине: о ситуации на фронтах в 30-й день рашистского вторжения

Сегодня, 25 марта 2022 года, начались 30-е сутки с начала российского вторжения в Украину и героического сопротивления украинского народа рашистским захватчикам. И, как уже сложилось в дни войны, Генштаб Вооруженных сил Украины делится официальной информацией по состоянию на 06:00 сегодняшней пятницы.

По данным ВСУ, группировка сил обороны продолжает ведение оборонной операции на Восточном, Юго-Восточном и Северо-Восточном направлениях.

Группировка объединенных сил ведет устойчивую оборонительную операцию на Донецком, Слобожанском и части Таврического направлений, сосредотачивая основные усилия на недопущении прорыва противника.

«Так, за предыдущие сутки наши воины отбили 9 вражеских атак, уничтожили 12 танков, около 20 единиц бронированной и автомобильной техники и 9 артиллерийских систем. Противник потерял более 200 военнослужащих. Подразделениями противовоздушной обороны сбиты 2 самолета и 2 БПЛА врага»,

– информирует Генштаб ВСУ.

За прошедшие сутки группировка Воздушных сил ВСУ поразила 6 воздушных целей врага: 1 самолет, 1 беспилотник и 4 крылатые ракеты. Авиация Воздушных сил осуществляла патрулирование воздушного пространства, истребительное прикрытие войск и объектов, ударная авиация оказывала огневое воздействие по колоннам бронетехники, логистическим центрам и скоплениям войск врага.

На Волыни главные усилия сил обороны сосредотачиваются на прикрытии государственной границы.

В Северской области продолжается ведение оборонной операции. Группировка войск удерживает город Чернигов и сдерживает продвижение противника в направлении Киева.

Одновременно, группировка сил и средств обороны Киева продолжает отражение наступления противника, нанесение ему огневого поражения и устойчивое удержание всех определенных рубежей обороны.

На Юге продолжается ведение оборонной операции.

Российские террористические войска продолжают вести боевые деяния, сознательно нарушая нормы интернационального гуманитарного права и правила ведения войны.

В ВСУ призывают украинцев сохранять спокойствие и верить в Вооруженные Силы Украины.

Фото с Facebook-страницы Генштаба ВСУ