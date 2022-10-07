Порты Одещины: экспортировано более 6 млн тонн агропродукции

Из портов Южный и Черноморск вышло 8 судов, которые направились в страны Азии и Европы.

Общий объем экспортируемой агропродукции составил 137,8 тысяч тонн, говорится в сообщении прес-службы Мининфраструктуры Украины.

От причалов порта «Южный» вышли балкеры HASAN G, UMIT G и танкер MERA. Из порта «Черноморск» – ANASTASIA, FALCON S, SERENITY IBTIHAJ, MAGNOLIA, SILVER LADY.

Всего после начала российской агрессии из украинских портов вышло 282 судна. Украина экспортировала 6,39 млн тонн агропродукции в страны Азии, Европы и Африки.