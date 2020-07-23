Новости Одессы и Одесской области

Портреты Путина в багажнике: в Одесской области пограничники задержали пропагандистскую контрабанду (фото)

Портреты Путина в багажнике: в Одесской области пограничники задержали пропагандистскую контрабанду (фото)

На украинско-молдавской границе в Одесской области пограничники задержали гражданина Украины. Они обратили внимание на то, что он нервничал и решили обыскать его машину. А там было на что посмотреть. 

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

В багажнике пограничники нашли флаги с символикой РФ и СССР, картины с изображением Путина, наклейки, медали, картинки с изображением российской военной техники и крупную сумму в иностранной валюте.

Теперь перевозчиком занимается СБУ, сообщили в Госпогранслужбе Украины.

Фото: ГПСУ 

 

1 комментарий
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Доверчивый идиот
Гость
Доверчивый идиот

Депортировать козла в Ростов. Навечно.

Голос за0Голос против  Ответить
41 секунд назад
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить