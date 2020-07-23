Портреты Путина в багажнике: в Одесской области пограничники задержали пропагандистскую контрабанду (фото)

На украинско-молдавской границе в Одесской области пограничники задержали гражданина Украины. Они обратили внимание на то, что он нервничал и решили обыскать его машину. А там было на что посмотреть.
В багажнике пограничники нашли флаги с символикой РФ и СССР, картины с изображением Путина, наклейки, медали, картинки с изображением российской военной техники и крупную сумму в иностранной валюте.
Теперь перевозчиком занимается СБУ, сообщили в Госпогранслужбе Украины.
Фото: ГПСУ
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Депортировать козла в Ростов. Навечно.