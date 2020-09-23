Порт «Южный» под Одессой побил рекорд – выгрузил 10 тысяч тонн угля за смену

Как рассказали в пресс-службе, портовики три смены подряд работали на максимальной скорости.

Груз прибыл в порт «Южный» из США. Его доставил балкер NAIAS грузовместимостью 73,7 тыс. тонн. Разгружать судно в порту начали еще 14 сентября. В работах задействовали пять портальных кранов – три крана Mark и три Kondor. Работы длились 112 часов. В общей сложности в порту выгрузили 71,4 тыс. тонн угля.

Напомним, в мае этого года порт «Южный» установил новый рекорд: обеспечил перевалку 2,1 млн тонн различных грузов.

Государственный порт «Южный» – одно из градообразующих предприятий города Южного. Он расположен на Малом Аджалыкском (Григорьевском) лимане, в северо-западной части Черного моря в 30 километрах к востоку от Одессы. Это единственный глубоководный порт Украины, способный принимать грузовые суда типа Capesize грузоподъёмностью до 200 тыс. тонн.

Наряду с Одесским портом и портом Николаев госстивидор «Южный» входит в тройку самых крупных портов Украины по грузообороту. В 2019 году грузооборот порта составил 53,9 млн тонн – это наивысший показатель для предприятия.

Фото: пресс-служба порта «Южный»