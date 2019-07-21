Порядок на выборах в Одесской области обеспечивают более 4,5 тысяч полицейских

Полицейские региона обеспечивают правопорядок во время внеочередных выборов в Верховную Раду.

В пресс-службе Нацполиции Одесской области подчеркнули, что вся информация со стационарных постов, спецлинии «102», оперативных штабов, избирательных округов и участков поступает в ситуационный центра Главного управления. Центр анализирует оперативную обстановку и будет реагировать на возможные нарушения.

Ни одна попытка поставить под угрозу безопасность граждан и проведение честных и прозрачных выборов не останется без внимания правоохранительных органов, заверили в полиции.