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Поранення у трьох осіб: на Одещині чоловік кинув гранату на подвір’я будинку

Поранення у трьох осіб: на Одещині чоловік кинув гранату на подвір’я будинку

Вчора, 6 серпня, внаслідок вибуху постраждали троє жителів Вінницької області, які приїхали у гості до знайомих у с. Піщана. Їх з осколковими пораненнями доправили в лікарню. Подію кваліфікували як замах на вбивство.

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Про це повідомила пресслужба ГУНП в Одеській області.

Близько третьої ночі в с. Піщана на подвір’ї 39-річної місцевої жительки вибухнула граната.

На місці події працювали спеціалісти вибухотехнічного управління ГУНП та слідчо-оперативна група Балтського відділу поліції. За вказаним фактом розпочате провадження, передбачене ч. 2 ст. 15 і ч.2 п.1 та п.5 ст.115 Кримінального кодексу України.

Попередньо встановлено, що під час спільного вживання спиртних напоїв та раптово виниклої сварки співмешканець господині кинув у бік гостей гранату. Внаслідок вибуху тілесні ушкодження у вигляді множинних рваних ран отримали двоє чоловіків – 41-го та 27-ми років та 30-річна жінка. Усі були доставлені у медичний заклад. Поки поранених госпіталізовували, зловмисник з місця події втік.

Вживаються заходи по встановленню його місця знаходження та затриманню.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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