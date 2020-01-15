Понад півтисячі одеситів отримали ідентифікаційні браслети з QR-кодом для екстреної допомоги (відео)

Браслет призначений насамперед для людей із зони ризику: людей похилого віку, з проблемами серцево-судинної системи, хворих на діабет, з порушенням пам’яті та інші.

Про це пише пресслужба Одеської міської ради.

За результатами онлайн-голосування одеситів на платформі «Соціально-активний громадянин» одним із переможців Громадського бюджету-2019 став проєкт №: 2019-2456 «Використання QR-коду для ідентифікації людей, які потребують допомоги».

Проєктом передбачено виготовлення ID-браслетів, які містять вмонтовану пластину з QR-кодом.

Браслет призначений насамперед для людей із зони ризику: людей похилого віку, з проблемами серцево-судинної системи, хворих на діабет, з порушенням пам’яті та інші.

Персоналізація браслета здійснюється після його виготовлення безпосередньо самою людиною або соціальним працівником (лікарем, родичем) на прохання самої людини, у якої виникла необхідність застосовувати ID-браслет.

Людина отримує браслет з QR-кодом, який необхідно відсканувати за допомогою смартфону. На відкритій вебсторінці потрібно заповнити форму (вказати всю необхідну інформацію про себе, яка стане у нагоді під час надання допомоги).

Є можливість занести у форму фото та ім’я людини, дату народження, адресу проживання, групу крові, інформацію про хвороби, алергії, медичні показання і рекомендації при наданні екстреної допомоги, медичні протипоказання, контакти лікарів, близьких людей і родичів.

Інформація про особу, яка може бути збережена і використана надалі при скануванні мітки у вигляді QR-коду, не обмежена.

У разі виявлення такого браслету на людині, яка знаходиться у безпорадному стані, необхідно за допомогою смартфону відсканувати QR-код, щоб побачити необхідну інформацію про носія браслету, перелік необхідних дій, у разі наявності хвороби.

Завдяки реалізації проекту в рамках Громадського бюджету Одеси ідентифікаційні браслети з QR-кодом вже отримали 588 підопічних таких громадських організацій: «Південноукраїнський регіональний центр молодих інвалідів», Українське товариство сліпих Одеської обласної організації УТОС, Одеська обласна організація Українського товариства глухих УТОГ, «Дорога добра», «Малиновське районне товариство інвалідів «Центр реабілітації», «Рівноправне суспільство», Одеське міське товариство інвалідів Всеукраїнської організації інвалідів, «Союз організацій інвалідів України», «Особливі діти», «Творчий центр індивідуального розвитку», «Одеська міська благодійна організація допомоги дітям з синдромом Дауна «Сонячні діти», «Товариство інвалідів Приморського району», спортивний клуб інвалідів «ОДЕСА-БАСКЕТ», «Товариство інвалідів «Молдаванка», «Товариство інвалідів Суворовського району м. Одеси», «Товариство інвалідів «Слободка», «Центральне товариство інвалідів міста Одеси» та «Київське районне товариство інвалідів м. Одеси».

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Реалізацію цього проєкту покладено на департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради.

У рамках реалізації проєкту департаментом було укладено 4 договори на загальну суму 220 200 грн., а саме:

1. Договір на послуги зі створення макету ідентифікаційного браслету, виготовленого з силікону та макетів листівок на загальну суму 15 400 грн.

2. Договір на придбання ID-браслетів, виготовлених з силікону, які містять вмонтовану пластину з QR-кодом (далі – ID- браслети) у кількості 1500 шт. на загальну суму 142 500,00 грн. У зв’язку з виникненням технологічних проблем при виробництві браслетів було зменшено обсяги закупівлі до 660 одиниць на загальну суму 62 700 грн.

3. Договір на виготовлення листівок з інформацією про ID-браслети у кількості

48 000 шт. на загальну суму 36 000 грн.

4. Договір на послуги з проведення навчального семінару за темою «Використання QR-коду для ідентифікації людей, які потребують допомоги» на загальну суму 26 300 грн.

Фото: YouTube

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