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Помоги пенсионеру: стартовал новый этап проекта «Добрый гость»

Помоги пенсионеру: стартовал новый этап проекта «Добрый гость»

На данный момент волонтерам удалось собрать 11 753 гривен.

Одесские волонтеры платформы «Доброе дело» призывают помочь пожилым малоподвижным людям. Уже стартовал весенний сбор средств на продукты питания и продуктов для них. Об этом сообщил глава социальной платформы Анатолий Кавун. По его словам, пенсионеров, которые больше всего нуждаются в помощи, будут определять через социальные службы.

Анатолий Кавун отмечает, что продуктовые наборы, конечно, не смогут изменить жизнь нуждающихся, но они помогут освободить остатки пенсии на другие нужды. Например, на лекарства или мелкие бытовые ремонты.

Фото: со страницы Анатолия Кавуна в Facebook.

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