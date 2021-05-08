Поминальный день: 9 мая в Одессе ограничат проезд возле кладбищ (схемы)

Завтра, в воскресенье, 9 мая, в поминальный день, в Одессе будет временно ограничено движение транспорта в районе трех больших кладбищ.

Как проинформировали в пресс-службе патрульной полиции Одесской области, это связано с тем, что в день поминовения усопших на кладбищах и возле них ожидается большое скопление людей.

В частности, проезд ограничат возле:

Таировского кладбища;

Западного кладбища;

Второго христианского кладбища.

Как сообщалось ранее, сегодня, 8 мая, в День памяти и примирения и завтра, 9 мая, в День Победы, в Одессе введут некоторые ограничения на парковку и усилят контроль за движением автотранспорта.